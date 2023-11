Deze vijf thema’s bepalen het cijferseizoen

1. Consumenten besteden minder

Nu de 30-jarige hypotheekrente in de VS de 8% nadert en de Britse BBA-rente bijna exact hetzelfde niveau bedraagt, besteden huishoudens een groot deel van hun nettoloon aan huisvesting. De loonpakketten hebben deze trend en de sterk stijgende consumentenprijzen niet bijgehouden, en als gevolg daarvan dalen de consumentenbestedingen. Tijdens het cijferseizoen van de afgelopen drie weken is dit overal duidelijk geworden.

De Amerikaanse retailer Target rapporteerde een daling in de verkoop van alles, van voedsel en kleding tot speelgoed. Bedrijven in consumentengoederen als Kraft Heinz, Unilever en Nestle, van wie velen dachten dat ze resistent waren tegen dergelijke bezuinigingen op de consumentenmarkt, hebben in de loop van de periode ook volumedalingen gezien. Zelfs de heilige graal van de consumptiegoederen, bier, heeft de verkoopvolumes zien dalen, zoals de grootste bierbrouwers ter wereld AB InBev en Heineken melden.

Het afgelopen jaar hebben we…

Lees verder bij www.morningstar.nl