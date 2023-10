Deze tv presentatrice mag alleen onder strikte voorwaarden in dit Amsterdamse luxe appartement wonen!

Ex man Michiel Mol heeft Paulien Huizinga het recht van bewoning gegeven van een zeer luxe appartement in de Beethovenstraat in Amsterdam. Hierdoor ruilt Paulien het Gooi in voor het bruisende Amsterdam.

Wel staat haar woonboerderij in het Gooi nog te koop, maar dat vormt geen belemmering om te verhuizen.naar Amsterdam, waar ze onder strikte voorwaarden in het appartement kan gaan wonen.

APPARTE,MENT PAULIEN HUIZINGA

Wat wil het geval? Haar ex man Michiel heeft eind juli j.l. een zeer luxe driekamerappartement gekocht in de Beethovenstraat in Amsterdam voor de prijs van 730.000 euro bij een vraagprijs van zeven ton euro. In dit appartement krijgt Paulien van haar ex “het recht van bewoning”.

VOORWAARDEN VOOR PAULIEN HUIZINGA

Dit is ook netjes in een officiële akte neergelegd. Zo hoeft Paulien geen huur te betalen, maar wel de vaste lasten zoals gas/ licht en water. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan deze “recht van bewoning” verbonden.

Op het…