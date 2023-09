Deze tieners staan in de FHM500

in de FHM500 staat volgens het tijdschrift zelf de mooiste 500 vrouwen van Nederland.

Er staan ook veel bekende Nederlanders als Chantal Janzen, Monica Geuze, Jutta Leerdam en Kim Feenstra in de lijst.

Je mag in de lijst staan vanaf je 18e levensjaar.

In de FHM, die in 2023 uitkomt, staan 6 tieners. In dit artikel lees je wie het zijn en zie je hoe ze er uit zien.

Noa Diorgina Man

De 18-jarige Noa Diogina Man behoort volgens het tijdschrift FHM500 tot de mooiste 400 vrouwen van Nederland.

We kunnen ons daar gelukkig in vinden.

Ze staat momenteel op plek 417 in de lijst.

In het dagelijks leven is ze topsporter.

Ze doet aan freerunnen.

De bloedmooie Noa werd al 3 keer wereldkampioen.

Ze heeft nog maar één doel in het leven: goed winnen op de Olympische Spelen!

Ook op Instagram is ze geen onbekende.

De 18-jarige Noa Diogina Man heeft op haar Instagram-account ruim 240.000 volgers.

