Deze straf krijgen André en Monique na schoolverzuiming

Afgelopen mei plukten André Hazes en Monique Westenberg zoonlief twee weken te vroeg van school en namen hem mee op vakantie naar de Verenigde Staten. Hier hadden ze geen toestemming voor gekregen van de school, maar dit toch gedaan. Afgelopen donderdag heeft de rechter hier een passende boete voor gegeven in Rotterdam.

Kritiek van het publiek

Destijds was er al veel ophef over, maar Monique beweerde dat ze ontheffing hadden gekregen. ‘Ook wij kunnen dat niet ‘zomaar’ doen. Als eigen ondernemer(s) mag je een aanvraag doen om buiten de vakanties weg te gaan’ reageerde ze destijds op kritiek van het publiek. De zanger zelf zei eerder al dat hij de actie ‘niet netjes’ vond, maar spijt heeft hij niet. ‘,Ik mag het niet zeggen, maar ik draag de consequenties met heel veel liefde’’, aldus Hazes. Volgens hem heeft de vakantie naar de Verenigde Staten zijn relatie met Monique goed gedaan. ‘Door die reis zijn we nu zo, en heb ik het allergelukkigste kind…