Deze straf hangt ‘dopingzondaar’ Pogba mogelijk boven het hoofd – Voetbal International

Onana werd op 5 februari 2021 voor een jaar geschorst vanwege het gebruik van het verboden middel Furosemide. De dopingstraf werd later verlaagd door het CAS. In die periode ging VI in gesprek met Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit en Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij legden toen uit hoe de procedure gaat.

Olfers: ‘De dopingregels zijn heel erg rechttoe, rechtaan. Staat het middel op de lijst? Vinkje. Is het aangetroffen? Vinkje. Dan ben je eigenlijk al af. Of het dan wel of niet een maskerend middel is, doet er eigenlijk niet toe. Het staat op de lijst en dus is het verboden. De sporter is zelf verantwoordelijk voor wat hij inneemt, ook buiten competitie. In redelijkheid hoort een topsporter dat te weten.’