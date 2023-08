Deze steden zijn vol met toeristen.

Amsterdam, 25 juni 2023 – Het massatoerisme is weer helemaal terug sinds het coronavirus grotendeels achter ons ligt. In veel Europese steden zal in het in de zomer van 2023 weer dringen geblazen zijn om een glimp op te vangen van de bekendste bezienswaardigheden. Zwetend en puffend moet je tussen rugzakjes en uitgestoken armen met smartphones manoeuvreren om nog iets te zien. Het vinden van een vrije plek op het terras is puur geluk…

Wil je weten welke Europese steden je het beste kunt mijden als je op zoek bent naar een rustige plek om vakantie te vieren? Holidu.nl, een boekingsplatform voor vakantiehuizen, heeft 35 steden op een rij gezet die het meest overlopen worden door toeristen. Daarbij is het jaarlijkse aantal toeristen afgezet tegen het aantal inwoners van de stad. Ben je op zoek naar steden waar het ‘gezellig druk’ is of mijd je deze liever? Hier vind je een overzicht van de Europese steden die het meest te kampen hebben met overtoerisme.

Dubrovnik en…