Deze Spullen mag je niet Vergeten wanneer je op Zon- en Strandvakantie Gaat

Staat er een heerlijke zon- en strandvakantie voor jou op de planning deze zomer? Dan is het al bijna tijd om je koffers te gaan inpakken. Je wilt natuurlijk zo goed voorbereid mogelijk je vakantie ingaan, maar we geven toe: dat kan soms lastig zijn. Gelukkig hebben wij hier een lijstje voor jou met spullen die je niet mag vergeten op jouw zon-en strandvakantie.

Smeer je goed in, elke dag

Op nummer 1 hebben wij zonnebrand geze. Wanneer jij een lekker dagje op het strand ligt, is het enorm belangrijk om je meerdere keren per dag goed in te smeren. Al helemaal als je een aantal keer gaat zwemmen. Neem dus een grote fles zonnebrand, of natuurlijk meerdere, mee zodat je altijd genoeg hebt. Kies ook altijd voor factor 50. Ben je bang dat je nu niet meer dat zomerse, bruine kleurtje zal krijgen? Het is een fabel dat zonnebrand ervoor zorgt dat je niet bruin wordt. Het zal misschien iets langer duren totdat je verschil ziet, maar dat bruine kleurtje zal je gewoon weer mee naar Nederland nemen.

Vergeet je badkleding niet!

Badkleding. Het is natuurlijk erg logisch dat deze op de lijst staat, maar vergis je niet: best veel mensen vergeten hun badkleding uiteindelijk mee te nemen op reis. Je kunt natuurlijk altijd op vakantie een nieuwe bikinis dames kopen, maar het liefst geef je dit geld natuurlijk uit aan een paar lekkere cocktails.

Maak het jezelf comfortabel op het strand

Wanneer je lekker naar het strand gaat, wil je hier natuurlijk wel zo comfortabel mogelijk kunnen ontspannen. Vergeet dus geen strandlaken mee te nemen waar je heerlijk op kunt opdrogen en kunt zonnen. Een parasol is daarbij een must, aangezien de zon op vakantie nog wel erg fel kan zijn. Met een strandstoel kan je lekker rechtop zitten zonder je rug al te veel te belasten.

Zo zal je je altijd vermaken

Op het strand ontspannen is natuurlijk een van de beste dingen die er is. Maar, er zullen vast ook dagen zijn dat je misschien op zoek bent naar wat extra vermaak. Neem dan bijvoorbeeld een puzzelboekje en een pen mee. Op zoek naar iets actievers? Dan zal je je met een bal of een setje beachtennis uitstekend kunnen vermaken.

Dus: wat moet er sowieso op je lijstje? Een grote fles zonnebrand, je bikini top, een lekker strandlaken en wat spullen om je te vermaken. Zo zal jouw zon- en strandvakantie top zijn!