Deze risico’s zijn het meest risicovol

Risico’s nemen is een onvermijdelijk onderdeel van beleggen. Maar u kunt die risico’s beheren door activa te kiezen waarvan is bewezen dat ze minder risico met zich meebrengen, zoals staatsobligaties of defensieve aandelen. Particuliere beleggers die gebruik maken van een adviseur kunnen een beleggingsprofiel (laten) maken dat aangeeft hoeveel risico u bereid bent te nemen.

Als u als belegger bereid bent een relatief hoog risico te nemen, zijn er tal van risicovolle activa om uit te kiezen – of juist te vermijden, als u het te riskant vindt. Binnen de brede categorieën obligaties en aandelen zijn er verschillende opties.

De meest risicovolle obligaties

Obligaties worden over het algemeen als minder risicovol beschouwd, maar high-yield obligaties en schulpapier uit opkomende markten hebben een hoger risico. De beloning voor het risico kan hoog zijn in termen van rendement, maar de kans op in gebreke blijven is eveneens hoger.

Het gaat niet alleen om het risico op verlies gemeten…

Lees verder bij www.morningstar.nl