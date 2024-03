Deze problemen loste PSV te laat op tegen Borussia Dortmund – Voetbal International

PSV is door een slechte start uitgeschakeld bij Borussia Dortmund: 2-0. Tactische analyse van de problemen van PSV in de eerste helft en de omzettingen die het spel na rust beter gemaakt hebben.

Voor Borussia Dortmund is de blessure van Julian Ryerson een geluk bij een ongeluk. Door de afwezigheid van de rechtsachter krijgt Edin Terzic de kans om zijn opstelling zo te husselen dat veel van de problemen uit de heenwedstrijd tegen PSV verholpen zijn. Hij zet twee goede voetballers (Emre Can en Mats Hummels) in het centrum van de defensie, als antwoord op de hoge druk van Peter Bosz. Doordat Terzic vanwege het terughalen van Can ook moet schuiven op zijn middenveld, mislukt de pressing van PSV in de eerste helft volledig.