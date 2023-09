Deze prachtige dame is de drie jaar jongere zus van Noa Lang

Sinds Noa Lang weer terug is in de Eredivisie is hij één van de meest besproken spelers.

Noa, is de zoon van Manon de Vries en Jeffrey Lang.

Zijn moeder draagt de Nederlandse nationaliteit en zijn vader draagt de Surinaamse nationaliteit.

Weinig mensen weten dat Noa een zus heeft.

Kyara Joella is de bloedmooie zus van Noa. Ze heeft op Instagram bijna 4.500 volgers en Kyara heeft zwart, krullend haar.

Kyara Joella is de jongere zus van Noa Lang

Kyara Joella, is de jongere zus van Noa. Er zit 3 jaar tussen broer en zus.

Noa en Kyara hebben beiden dezelfde ouders. Kort nadat Jeffrey en Manon hun dochter kregen, ging het stel uit elkaar.

Op dit moment heeft Manon een relatie met oud-profvoetballer Nourdin Boukhari.

De moeder van Kyara is werkzaam bij de Gemeente Stichtse Vecht.

Kyara Joella werkt als model…

