Deze Philips USB-C monitoren zijn wel heel voordelig geprijsd

De Philips E1 series met USB-C brengt deze aansluiting naar een heel toegankelijk prijspunt.

De tijd dat USB-C een luxevoorziening op monitoren was, lijkt steeds meer tot het verleden te behoren. Met vier nieuwe en zeer betaalbare modellen in de E1-serie brengt Philips deze één-kabel-aansluiting naar een heel toegankelijk prijspunt.

De Philips 24E1N1300A, Philips 24E1N1300AE, Philips 27E1N1300A en Philips 27E1N1300AE zullen geen prijzen winnen met hun naamgeving of innovatieve eigenschappen, maar dat maakt ze niet minder interessant. Deze vier Philips usb-c monitoren hebben één belangrijke claim to fame: een aansluiting om een laptop met een enkele kabel aan te sluiten.

Dit soort zogenaamde docking monitoren was altijd fors duurder dan varianten zonder usb-c. Geen van de nieuwe E1-serie monitoren met usb-c in 24 en 27 inch (61 en 68,8 cm respectievelijk) heeft een prijs boven de 200 euro. Daarmee is er amper sprake van een meerprijs ten opzichte…