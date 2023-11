Deze Oranje-spelers zijn er niet bij tegen Ierland en Gibraltar – Voetbal International

Nu de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekend is, kan ook de balans worden opgemaakt rond de afvallers en geblesseerden bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman nam verschillende spelers niet op in zijn selectie of kon ze niet oproepen vanwege blessures. Een overzicht.

We beginnen onder de lat, waar Nick Olij (Sparta Rotterdam) ondanks een plek in de voorselectie niet meegaat met Oranje. De doelman verloor de strijd van Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken. Ook Andries Noppert (SC Heerenveen) is er niet bij. Hij zat niet in de voorselectie, hoewel hij er in september er oktober nog wel bij was.