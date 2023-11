Deze opleiding volgde Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt, kennen we allemaal als politicus.

Hij zit al meer dan 19 jaar in de Tweede Kamer.

De meeste mensen kennen Pieter als een politicus met veel dossierkennis.

Hij weet overal wat van af. Het is wel duidelijk dat Omtzigt een goed geheugen heeft.

Omtzigt, werd geboren in Den Haag, hij verhuisde al snel naar Twente.

Na de basisschool ging Pieter naar het Lyceum de grundel in Hengelo. Hier volgde hij het VWO.

Hij behaalde zonder al te veel moeite zijn vwo-diploma.

Van 1992 tot en met 1996 studeerde hij aan BA Economics and Statistics with European Studies, Universiteit van Exeter.

Waar hij ook zijn diploma behaalde.

In 1996 volgde hij de opleiding PhD Economie, Europees Universitair Instituut, Florence waar hij in 2003 klaar mee was.

Ook de vrouw van Pieter Omtzigt, Ayfer Koç, kan is erg slim. Zij studeerde aan de Universiteit van Twente en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Inmiddels is de kans…

