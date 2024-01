Deze onbekende moppentapper zien we dit jaar bij de oudejaarsconference

Scoop over Claudia de Breij: hier is Micha Wertheim! Wie? Ja, dat weet niemand eigenlijk. Maar hij gaat vanavond de oudejaarsconference verzorgen met een portie ‘eigenzinnige’ dijenkletsers.

Een snel virtueel onderzoek wijst uit dat de 51-jarige krullenbol van Joodse origine is geboren in Groningen en vroeger de kost verdiende als goochelleraar op Amerikaanse zomerkampen. Vanavond gaat deze underground poetsenbakker zijn debuut maken voor het Hollands publiek tijdens de oudejaarsconference.

Grote gok van BNN

De oudejaarsconference is een groot begrip in de wondere wereld van cabaret. Elk jaar sluit een andere beroepsclown het jaar af met een voorstelling op nationale tv. Vorig jaar was het de eer aan Claudia de Breij. Vanavond is het de Groningse grollenbaas (zonder achterban) Micha Wertheim. Volgens kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp neemt BNNVARA hiermee en behoorlijke gok. Het voordeel is dat Micha in ieder geval…