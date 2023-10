Deze negen landen zijn zeker van deelname aan het EK in Duitsland – Voetbal International

In de EK-kwalificatiereeks is de fase van de ontknopingen aangebroken. Hier zetten we op een rij welke teams zeker zijn van een ticket voor het eindtoernooi in Duitsland van komende zomer. Engeland is de meest recente toevoeging aan de deelnemerslijst.

Niemand in Groep C kon Engeland stoppen. Ook Italië, dat de Engelsen tijdens het vorige EK nog de weg versperde naar de eindzege, niet. De Italianen gingen in eigen huis onderuit en stapten ook op Wembley met een nederlaag van het veld. Met twee doelpunten was Harry Kane andermaal de uitblinker aan Engelse zijde. Met nog twee wedstrijden te gaan is de ploeg van bondscoach Gareth Southgate zeker van het eindtoernooi in Duitsland. Italië strijdt met Oekraïne om de tweede plaats.