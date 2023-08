Deze koppels uit B&B Vol Liefde zijn nog samen

Het succes van B&B Vol Liefde

De kijkcijfers van B&B Vol Liefde zijn nog steeds ontzettend hoog, iedereen is verliefd op het programma en de deelnemers. Wij hebben dan wel de liefde gevonden voor het programma, maar toch zijn er een aantal mensen die helaas niet de liefde hebben gevonden. We weten inmiddels dat Martijn, Walter en Petri de liefde in het programma niet hebben gevonden. Marian heeft besloten de deur op een kier te zetten voor Ed, maar of het uiteindelijk op liefde uit zal draaien moeten we ook nog maar zien. Gelukkig heeft de helft van de B&B-eigenaren wél de ware liefde gevonden in het programma.

Joy en Dani

Het was al te raden, maar Joy en Dani hebben de liefde gevonden bij elkaar. De twee zijn ontzettend verliefd op elkaar en maken zelfs al plannen voor de toekomst. Dani zal nog even naar Nederland moeten voor werk,…