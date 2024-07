Deze kledingmerken dragen sterren op tv

Nederlandse tv-sterren staan bekend om hun stijlvolle verschijning, niet alleen op het scherm maar ook in hun dagelijks leven. Hun kledingkeuzes weerspiegelen vaak de nieuwste modetrends en tonen een voorliefde voor luxe merken die comfort combineren met een vleugje glamour. Van casual streetwear tot verfijnde designer stukken, deze BN’ers weten precies hoe ze er ook in hun vrije tijd op hun best uit kunnen zien.

Canada Goose: warmte en stijl in één

Canada Goose is een favoriet onder Nederlandse tv-sterren die op zoek zijn naar de perfecte combinatie van functionaliteit en mode. De iconische jassen van dit merk zijn niet alleen ongelooflijk warm, maar ook een echt statussymbool geworden in de entertainmentwereld.

Veel BN’ers worden gespot in de kenmerkende parkas van Canada Goose tijdens koude winterdagen, of ze nu op weg zijn naar een opname of gewoon een dagje uit zijn. Het merk staat bekend om zijn hoogwaardige materialen en duurzame…

