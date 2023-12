Deze indicator voorspelt wanneer de Bitcoin koers gaat dalen

Bitcoin (BTC) heeft onlangs een indrukwekkende piek bereikt van bijna $45.000, het hoogste prijsniveau in anderhalf jaar. Hoewel de markt momenteel een bullish trend vertoont, signaleren sommige analisten de mogelijkheid van een aankomende correctie. Analist Ali benadrukt met name de kans op een tijdelijke correctie en wijst op één specifieke indicator die van essentieel belang is om in de gaten te houden.

De signalen van de Bitcoin Fear and Greed index voor een naderende marktcorrectie

De ‘Bitcoin Fear and Greed Index’, die de sentimenten onder investeerders en handelaren meet, duidt al twee maanden op ‘Extreme Hebzucht’. Dit hoge hebzuchtniveau kan wijzen op een naderende marktcorrectie, vooral veroorzaakt door overmatig optimistische investeringen. Een te sterke hebzucht onder investeerders kan namelijk een indicatie zijn dat de markt oververhit raakt en een correctie nodig heeft om weer in balans te komen.

Wat is de Fear and Greed index?

De “Fear and…