Deze F1-records heeft Max Verstappen allemaal al op zak

Vanaf de eerste meters in een Grand Prix in Japan 2014 maakte Max Verstappen indruk. De Nederlander heeft de geschiedenisboeken heel wat keren herschreven, en er zullen in de komende jaren ongetwijfeld nog meer records bij komen. We hebben de voornaamste F1-records van Max Verstappen op een rij gezet.

Jongste coureur in een F1-weekend

Tijdens de Grand Prix van Japan in 2014 maakte Max Verstappen zijn debuut in een Formule 1-weekend. Hij was met 17 jaar en 3 dagen de jongste coureur ooit die deelnam aan een vrije training van een GP-weekend. Verstappen kwam op dat moment uit voor Scuderia Toro Rosso. Zijn vader Jos Verstappen maakte ook zijn debuut op het Suzuka-circuit in Japan, hierdoor was het extra speciaal voor vader en zoon Verstappen. Helaas eindigde de vrije training in een witte rookwolk door een rokende motor van de Toro Rosso.

Jongste coureur in een F1-race

Max Verstappen maakte in de Grand Prix van Australi√ę 2015 zijn racedebuut in de…