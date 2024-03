In de rubriek FC Bankzaken bespreekt Tom Knipping samen met presentator Bart Frouws de financiën van de clubs. In deze speciale aflevering aandacht voor de overgebleven clubs in de knock-outfase van de Champions League. Welke clubs zijn nog baas in eigen huis en waren komen de private investeerders zoal vandaan. Zomaar wat vragen die aan bod komen.