Deze Ethereum-rivaal is de meest geliefde munt bij rijke beleggers

Volgens CoinShares is Solana de meest geliefde altcoin bij rijke beleggers, die we ook wel institutionele beleggers noemen. Voor de negende week op rij zagen Solana-beleggingsproducten een instroom, terwijl de rest van de markt een kleine uitstroom moest opschrijven. “De instroom van 26 miljoen dollar vanaf het begin van 2023 suggereert dat het de meest geliefde altcoin van investeerders is op dit moment”, aldus CoinShares.

Uitstroom van 11 miljoen dollar

Over de gehele linie zag de markt voor crypto-beleggingsproducten een uitstroom van 11,2 miljoen dollar. Wat dat betreft steekt Solana er dus positief bovenuit. Over de afgelopen 7 weken werd zelfs een totale uitstroom van 342 miljoen dollar bereikt.

Vanaf het begin van het jaar gemeten staan alleen Bitcoin, Litecoin, Solana, XRP en Cardano in de plus. Ethereum zag bijvoorbeeld 102 miljoen dollar aan kapitaal verdwijnen uit de beleggingsfondsen die er voor de altcoin bestaan.

Naast Ethereum doet ook vooral…