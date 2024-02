Deze ETF’s volgen de GRANOLAS aandelen

Na de eerdere gehypede afkortingen FAANG, BRICS en PIGS is GRANOLAS de jongste noviteit die beleggers in vervoering brengt. Deze is toe te schrijven aan analisten van Goldman Sachs. Want in 2020 wilde de zakenbank aangeven dat de financiele markten in Europa voor een belangrijk deel aangejaagd worden door een relatief kleine groep aandelen die erbovenuit steekt wat resultaten, marktpositie en koersontwikkeling betreft.

Goldman Sachs kwam tot een groep van 11 aandelen die kwaliteit, groei-orientatie en internationale marktpositie als gemeenschappelijke kenmerken hebben. Het acroniem GRANOLAS staat voor alle voorletters van hun namen en is geinspireerd op de Amerikaanse Magnificent Seven en de FAANG-aandelen die op Wall Street menig professionele en particuliere beleggingsportfeuille tot grote hoogten hebben opgedreven in de afgelopen 5 jaar.

De GRANOLAS zijn deze Europese zwaargewichten: GSK (GSK), Roche (ROG), ASML (ASML), Nestlé (NESN), Novartis (NOVN), Novo Nordisk (NOVO B),…

