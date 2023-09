Deze Drie XRP-Indicatoren Signalen Verdere Koersdaling

Na een gedeeltelijke overwinning van Ripple tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), ervoer XRP een tijdelijke opleving, waarbij de prijs steeg tot ongeveer $0,84. Echter, deze winst was van korte duur, aangezien de koers inmiddels weer is teruggevallen naar het niveau van vóór het vonnis van rechter Analisa Torres.

Met het terugkeren van een negatief marktsentiment rijst de vraag: is er op korte termijn een prijsstijging in zicht, of zal de waarde van XRP verder dalen? Volgens de on-chain data van blockchainanalyseplatform Santiment lijkt een voortzetting van de daling het waarschijnlijkste scenario.

Afname in actieve adressen duidt op minder vertrouwen

Een van de bearish indicatoren is de significante daling van het 30-daagse gemiddelde van actieve adressen, die met bijna 90% is afgenomen. Dit gemiddelde representeert het aantal unieke adressen dat binnen een periode van 24 uur actief is geweest, berekend over de afgelopen 30 dagen. Een…