Deze drie luxe-aandelen zijn favoriet voor 2023

De internationale markt voor luxe goederen heeft een opmerkelijk momentum gekregen. Dat is bijvoorbeeld af te lezen aan de S&P Global Luxury Index, die dit jaar tot augustus ruim 10% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze specifieke sectorindex versloeg daarmee ruimschoots de bescheiden winst van 3% die de bredere marktindex over dezelfde periode wist te boeken.

Het momentum in de markt voor luxegoederen lijkt voorlopig aan te houden, want de voorspelling van Bain & Company voor 2023 laat voor deze sector een potentiƫle groei zien van tussen de 5 en 12%, voortbouwend op het recordjaar 2022. En dat terwijl er volop economische onzekerheden heersen. De markt zal naar verwachting in 2030 een waarde hebben in de range van $577 tot $621 miljard dollar, een verdubbeling ten opzichte van 2020.

De industrie van luxe-goederen lijkt verregaand immuun voor schommelingen in de economie, omdat de (zeer) welvarende kopersgroep van de artikelen financieel onafhankelijk is…

Lees verder bij www.morningstar.nl