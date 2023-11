Deze clubs zijn net zoals PSV al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League

Na een memorabele Champions League-avond is het tijd om de balans op te maken. PSV boekte een spectaculaire zege op Sevilla en is dankzij de overwinning van Arsenal op RC Lens zeker van overwintering in het miljardenbal. Welke clubs hebben evenals de Eindhovenaren hun startbewijs voor de achtste finales al binnen?

Groep A

Manchester United leek woensdagavond uitstekende zaken te gaan doen in de strijd om overwintering in de Champions League, maar moest op bezoek bij Galatasaray uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Daardoor kon FC Kopenhagen een grote stap zetten richting de volgende ronde, maar de Denen kwamen in de uitwedstrijd tegen Bayern M√ľnchen niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De Duitsers verzekerden zich in de vorige speelronde al van een langer verblijf in het miljardenbal.

Groep B



