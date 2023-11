Deze Cardano indicatoren wijzen op een verdere koersstijging

Naast de bloeiende DeFi-sector zien we een toename in actieve adressen op Cardano, wat duidt op groeiende activiteit en interesse. Opvallend is ook de aandacht van ‘whales’ (grote investeerders) voor het project. In slechts de eerste vier dagen van november waren er meer dan 3.200 whale-transacties, wat de totale hoeveelheid van oktober overstijgt. Deze significante toename in grote transacties wijst op een groeiend vertrouwen van deze investeerders in Cardano.

Op het gebied van blockchainontwikkeling neemt Cardano zelfs een leidende positie in. Volgens het blockchainanalyseplatform Santiment heeft Cardano het hoogste aantal GitHub commits vergeleken met andere projecten. Al deze factoren samen wijzen op een potentieel positieve trend voor de ADA-koers.

Cardano in zee met Polkadot

Cardano blijft ondertussen ook aan zijn fundamentals werken door middel van een samenwerking met Polkadot (DOT). Deze samenwerking is gericht op het bevorderen van interoperabiliteit tussen…