Déze BN’ers verschijnen in valentijnsspecial First Dates

Op Valentijnsdag komt First Dates met een speciale VIPS special, waarin bekende Nederlanders aanschuiven in de hoop om de liefde te vinden. Of een carrière boost. Volgende week kun je daarom tegen een hoop vergane glorie aankijken. Onder andere Baas B en Ex On The Beach-troela Lesley Versprille strijken neer voor een diner bij kaarslicht.

De ‘sterren’

In de valentijnseditie van First Dates VIPS onderwerpen verschillende realitysterren zichzelf aan een blind date. Lesley, bekend van Ex On The Beach en Echte Meisjes In De Jungle, en Miss Nederland Rikkie Kollé bijten het spits af op maandag 12 februari. Op dinsdag 13 februari verschijnen gepensioneerd rapper Baas B en Tamara van The Real Housewives of Amsterdam in het First Dates-restaurant.

Eerste beelden

Tot slot gaat het dj-duo De Vessbroz, bekend van TikTok, op dubbeldate in de aflevering van woensdag 14 februari, op Valentijnsdag zelf dus. De afleveringen van de…