Deze blondine is eerste vrouw sinds 5 jaar in F1-auto: “Ze moet Lance Stroll vervangen”

De eerste vrouw sinds vijf jaar die plaats mocht nemen in een Formule 1-auto? Dat moet natuurlijk even uitgebreid gevierd worden.

Jessica Hawkins is eerste dame in vijf jaar in F1 wagen

De prachtige blondine mocht onlangs in Budapest instappen in een echte F1-bolide. En het is de eerste keer in vijf jaar dat zoiets voor het laatst is gebeurd. Dat is natuurlijk wel even reden om deze knappe dame aan iedereen te introduceren. Jessica hoort bij het team van Aston Martin. Ze mocht misschien niet een F1-race meedoen, maar ze mocht daar wel een officiele test doen in een F1-bolide. En dus is ze de eerste vrouw in 5 jaar in officiële functie die rondjes rijdt op het circuit. Haar fans zijn natuurlijk helemaal door het dolle heen. Die zij het er ook wel over eens: Jessica Hawkins is sowieso beter dan Lance Stroll!

Sylvana IJsselmuiden is enthousiast over mede-blondine