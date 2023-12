Deze Belasting Betaal Je Als ZZP 

Leestijd: 4 minuten

Als zzp’er in Nederland betaal je verschillende soorten belastingen:

Inkomstenbelasting: Over je winst uit onderneming. Omzetbelasting (BTW): Over de omzet die je maakt met je bedrijf. Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): Een verplichte bijdrage voor de ziektekostenverzekering.

Hieronder gaan we in op de verschillende soorten belasting die je als zzp’er moet betalen. Daarnaast geven we handige tips om alles met de Belastingdienst zo goed mogelijk te regelen. Veel ondernemers maken hier (in het begin) vaak fouten mee, dus voorkom deze en doe jezelf een plezier door dit artikel goed door te nemen.

Inkomstenbelasting

In loondienst draagt je werkgever automatisch je loonheffing af voor jouw belasting. Als zzp’er dien je zelf aangifte te doen van de inkomstenbelasting en dit zelf af te dragen. Dit laatste is het belangrijkste, want daar gaat het vaak mis.

Je dient zelf geld aan de kant te zetten om de aanslag inkomstenbelasting te…