Deze analist verwacht een sombere koers voor Cardano in restant 2023

Cryptoanalist en YouTuber Benjamin Cowen voorziet een blijvende daling van de Cardano (ADA) koers voor het grootste deel van 2023. Volgens hem zou er pas een mogelijke verbetering kunnen optreden in de zomer van 2024.

Op het sociale media platform X, voorheen bekend als Twitter, belicht Cowen de teleurstellende prestaties van Cardano in 2023. Hij illustreert dit aan de hand van een hypothetisch scenario waarin een belegger wekelijks $100 in ADA had geïnvesteerd sinds het begin van het jaar. In dit scenario zou de totale investering van $3100 gedaald zijn tot een waarde van $2305, wat neerkomt op een verlies van meer dan 25%.

Cowen merkt op dat dit geen nieuw fenomeen is. Hij legt uit dat altcoins traditioneel slecht presteren in de jaren voorafgaand aan een “halving” – een proces dat de beloning voor het minen halveert. Een belangrijke oorzaak van deze…