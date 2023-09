‘Deze Amerikaanse groei is niet vol te houden’

Volgens de zogenaamde NOWCast-indicator van de Federal Reserve Bank of Atlanta bereikt de Amerikaanse groei binnenkort het hoogste niveau van de afgelopen veertig (!) jaar. De bomen reiken echter niet tot in de hemel en de piek in de groei is nu wel zo ongeveer bereikt. Dat betekent dat het tijd is voor beleggers om hun portefeuille goed tegen het licht te houden.

Macro-economische indicatoren zijn onmisbaar om een inschatting te maken van de toekomstige economische groei en de beurskoersen. Het nadeel van de meeste indicatoren is dat ze gebaseerd zijn op data uit het verleden en gepubliceerd worden met een vertraging. De Federal Reserve Bank of Atlanta, één van de twaalf Amerikaanse centrale banken die gezamenlijk het Federal Reserve Systeem vormen, heeft daarom een interessante aanvulling in het leven geroepen: de Atlanta Fed NOWCast.

‘GDPNow’ poogt de berekening van de Amerikaanse economie op kwartaalbasis zo goed mogelijk na te bootsen, maar dan publiekelijk en op een…