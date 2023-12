Deze adembenemende foto’s van WK-ster Femke Kok móet je gezien hebben

Met deze overheerlijke plaatjes bewijst Femke Kok moeiteloos dat ze niet uit jouw feed mag ontbreken!

Femke Kok lijkt niet te stoppen. De beeldschone atlete sleept de ene na de andere medaille binnen, heeft onderhand meerdere kampioenschappen op haar naam en haar carrière vliegt zowaar de pan uit. En al die spectaculaire prestaties moeten zo af en toe gevierd worden, natuurlijk! Gelukkig voor ons lijkt Femke er ook zo over te denken. En na het zien van deze recente kiekjes kunnen we daar alleen maar heel blij mee zijn!

Femke Kok trekt alle aandacht met adembenemende fotoreeks

Zo weet Femke Bol in één klap te bewijzen waarom ze al je aandacht waard is. De bloedhete schaatsster viert haar recente overwinning op Instagram namelijk met een heerlijke fotoreeks. En daarbij kan je meteen zien waarom wij Femke zo waarderen. Niet alleen schittert ze namelijk in een loeistrak latex pakje, al is dat natuurlijk ook een cadeautje voor je ogen. Met vormen als die van Femke kan het haast…