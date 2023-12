Deze 5 influencers zijn actief op OnlyFans

Er zijn steeds meer influencers actief op OnlyFans, en dat is zeker niet voor niets.

Zo vertelde influencer Romée van Zeeland, onder andere bekend van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ en ‘Temptation Island’, in een interview dat ze met haar OnlyFans-account tussen de 40.000 en 50.000 euro per maand verdient.

En dat met foto’s van haar lichaam! In dit artikel vertellen we je alles over de 5 populairste influencers die actief zijn op OnlyFans.

#1 Fabiola Volkers

Baas boven baas. Influencer Fabiola Volkers, zal met haar carrière op OnlyFans zo’n 130.000 euro per maand verdienen!

Wat een bizar bedrag. Van dat geld kocht de mooie dame een huis.

Ze rijdt een Mercedes C-klasse met een waarde van 70.000 euro.

Volgens verschillende bronnen zal Fabiola zo’n 4.500 abonnees hebben.

Deze betalen allemaal 30 dollar per maand, van OnlyFans, wordt Fabiola stinkend rijk.

Daarnaast…

