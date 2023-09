Deutsche Bank | Credit Suisse geen blok aan het been van UBS

De eerste cijferrapportage van UBS (koers 30 augustus CHF22,06) na de overname van het noodlijdende Credit Suisse is positief ontvangen door de analisten van Deutsche Bank. UBS zal de Zwitserse tak van Credit Suisse behouden en houdt zijn financiële doelstellingen gelijk aan voor de overname.



De onderliggende activiteiten lijken ook niet geraakt door de deal. Het vermogen onder beheer van Credit Suisse daalde over het tweede kwartaal weliswaar met CHF27 mrd tot CHF475 mrd, maar over de maand juni was er sprake van een netto kapitaalinstroom. De instroom in deposito’s was over het gehele kwartaal positief bij Credit Suisse.

UBS zit nu wel met een groot gedeelte niet-kernactiviteiten, maar heeft hierin goede vooruitgang geboekt. De door UBS…