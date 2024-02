Deskundigen onderzoeken of Justin Sun voor $160 miljoen Ethereum (ETH) heeft gekocht; Rebel Satoshi ($RBLZ) neemt een aantal grote aankopen op nu de voorverkoop bijna ten einde is

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

TLDR

Een Ethereum-whale heeft voor meer dan $154,4 miljoen aan ETH gekocht.

Rebel Satoshi biedt 150% winst voordat $RBLZ DEXes bereikt.

De toegenomen whale-activiteit van Ethereum heeft talloze marktexperts ertoe aangezet om ETH voor te stellen als de beste crypto om in 2024 te kopen. Aan de andere kant maakt Rebel Satoshi ($RBLZ) enorme golven als één van de best presterende kandidaten op de verse markt. Laten we de details analyseren en ontdekken wat de beste crypto-investering is in de huidige crypto-ruimte.

Zou Justin Sun de nieuwste Ethereum-whale kunnen zijn?

Lookonchain meldde op 19 februari dat een anonieme crypto-whale in de voorafgaande 32 uur een totaalbedrag van 54.721…