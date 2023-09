Deschamps erg verrast door dopingschandaal Pogba – Voetbal International

Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk heeft voor het eerst gereageerd op de positieve dopingtest van Paul Pogba . De middenvelder werd aan het begin van dit seizoen betrapt en is voorlopig geschorst door de Italiaanse dopingautoriteit.

Na de oefennederlaag tegen Duitsland gaf Deschamps aan erg verrast te zijn door het nieuws, dat maandag naar buiten kwam. Na de competitiewedstrijd van Juventus tegen Udinese – waarin Pogba niet speelde – legde de Fransman een positieve dopingtest af. Hij werd gepakt op het gebruik van testosteron en mag voorlopig niet in actie komen, terwijl het onderzoek tegen hem loopt.

‘Ik ben niet op de hoogte van alle feiten en het onderzoek loopt nog… ‘, probeerde Deschamps bij TF1 deze moeilijke situatie uit de weg te gaan. Toch reageerde hij op het voorval. ‘Er gebeurt nu zoveel narigheid rondom Paul, het is zwaar voor hem. De stof is bij hem aangetroffen. Hoe en waarom, dat weet hij zelf volgens mij ook niet. Het is zwaar voor hem, maar ik heb…