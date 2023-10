Derde Ripple overwinning op rij, wat zijn de volgende stappen in de SEC rechtszaak?

Er zijn heel wat ontwikkelingen gaande in de alsmaar voortdurende strijd tussen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Ripple. Zoals je mogelijk hebt vernomen heeft de SEC besloten om alle aanklachten tegen Brad Garlinghouse, de CEO van Ripple, alsook Chris Larsen, de uitvoerend voorzitter, in te trekken. Het is de derde opeenvolgende overwinning van Ripple. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de volgende stappen in het juridisch proces?

Het besluit om de twee bestuursleden niet aan te klagen zorgt ervoor dat de rechtszaak van april volgend jaar niet meer doorgaat. Echter, betekent het niet dat het juridische gevecht voorbij is. Er worden verdere rechtszaken verwacht met betrekking tot Ripple zijn institutionele verkoop van meer dan $700 miljoen aan XRP. De SEC behoudt ook de optie om in beroep te gaan tegen eerdere beslissingen in de…