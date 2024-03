Depay met slecht gevoel naar Oranje

De topper tussen Atlético Madrid en Barcelona is geëindigd in een vrij eenvoudige overwinning voor de bezoekers. Barcelona won zondagavond met 0-3 in Estadio Metropolitano en heeft nu een achterstand van acht punten op koploper Real Madrid; Atlético leed de tweede nederlaag op rij en staat vijfde. Het is de eerste keer dat Atlético met (minstens) drie goals verschil verliest in het in 2017 in gebruik genomen stadion.

João Félix opende de score in minuut 38. De aanvaller ontving in het strafschopgebied een breedtepass van Robert Lewandowski en verlengde de bal met succes. Ondanks het doelpunt was trainer Xavi niet blij: hij liet zich in het restant van de eerste helft meerdere keren gaan langs de zijlijn en kreeg twee gele kaarten, waardoor hij naar de tribune moest.



Depay maakte aan het begin van de tweede helft zijn entree bij Atlético, evenals Antoine Griezmann. Zij konden niet voor de ommekeer zorgen. Integendeel: kort na de…

