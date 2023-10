Denon CEOL N12 review: beter dan een soundbar

De Denon CEOL N12 is een compact audiosysteem dat van weinig markten níet thuis is: een bijzonder veelzijdig apparaat.

De CEOL RCD-N12 is de nieuwste incarnatie van Denons universeel inzetbare audiosysteem. Nu voorzien van HDMI dient de vraag zich aan: is de CEOL ook een goed soundbar-alternatief? Die vraag proberen we hier te beantwoorden.

Onder de naam CEOL brengt Denon muzieksystemen aan die overal in het huis passen. Alles zit aan boord: cd-speler, radiotuner en een handvol streamingopties. Aan je tv kun je de fonkelnieuwe N12-versie nu ook hangen, wat hem nog veelzijdiger maakt. Maakt dat van de Denon CEOL RCD-N12 een superieur alternatief voor een soundbar?

Denon CEOL N12: een categorie op zichzelf

Voor het beluisteren van muziek is er een overvloed aan opties. Van draadloze enkele speakers (zoals de Sonos Era 100) en dito stereo-exemplaren (zoals de Argon Audio Forte A5 MK2) tot volwaardige hifi-systemen met afzonderlijke hifi-componenten…