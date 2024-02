Denon AVR-X1800H review: de thuisbioscoop toegankelijk gemaakt

De Denon AVR-X1800H is het 2023/2024 instapmodel van de luxere X-lijn AV-receivers van deze fabrikant. Hij onderscheidt zich door een zeer toegankelijke ingebruikname.

Met de AVR-X1800H presenteert Denon een update van een populaire AV-receiver. Met vele features en een scherpe prijs brengt deze ‘echte’ surround naar je woonkamer. Hoe makkelijk maakt deze Denon het om een thuisbioscoop te bouwen?

In deze review bekijken we de Denon AVR-X1800H, een AV-receiver die bij dit merk de opstap vormt naar de ‘betere’ X-lijn. Het is de nieuwste versie van een populair AVR-model van het Japanse merk. Denon is in dit segment de marktleider, met momenteel meer dan twintig receivers.

Wat betekent ‘nieuwste versie’? Net zoals smartphones krijgen AV-receivers regelmatig een update, tegenwoordig elke twee-drie jaar. Vroeger was dat jaarlijks, maar tegenwoordig is zo’n continue vernieuwing niet nodig. Bij Denon is de 2023-2024-generatie te herkennen aan…