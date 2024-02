Denk niet dat Rivian een Tesla 2.0 is

De VS staan bekend om hun liefde voor grote voertuigen, maar vooral de pick-up truck heeft een speciaal plekje in de harten van miljoenen Amerikanen. Volgens gegevens van reclamebureau Hedges & Company zijn in 2022 en 2023 maar liefst respectievelijk 2,7 miljoen en 2,8 miljoen pick-ups in het land geregistreerd. De Ford F-serie eiste voor het 48e achtereenvolgende jaar de toppositie op als bestverkochte truck.

Maar er is één merk dat de dominantie van Ford probeert te verdringen met een groen alternatief: Rivian, opgericht door directeur Robert Joseph Scaringe, bouwt elektrische pick-ups en richt zich op het revolutioneren van wat Scaringe “het minst efficiënte voertuig op de weg” noemt. Verwijzend naar het “gorpcore” kledingmerk dat geliefd is bij de stedelijke millennials, beschrijft hij Rivian als het Patagonia van de pick-up trucks: een luxe avontuurlijk voertuig dat ook nog eens goed is voor het milieu. Een overtuigend verhaal, maar beleggers hebben er misschien niet zoveel…

