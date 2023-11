Den Bosch-Telstar stilgelegd na spreekkoor over KNVB – Voetbal International

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Telstar is vrijdag in de eerste helft stilgelegd. Scheidsrechter Michael Eijgelsheim stuurde de spelers vlak voor een strafschop voor de bezoekers naar binnen omdat er in zijn ogen beledigende teksten werden geroepen. Daarna boekte Telstar een klinkende zege.