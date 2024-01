Degroof Petercam haalt Exor van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het aandeel Exor van zijn kooplijst gehaald, na het sterke rendement van 29 procent in 2023. Dit bleek maandag uit een rapport van Degroof.

De analisten denken dat het onwaarschijnlijk is dat Exor dat succes kan herhalen in 2024, ook omdat Stellantis kwetsbaar is in een mogelijke recessie.

Stellantis werd in 2023 juist 67 procent meer waard en Ferrari 51 procent.

Naast die twee belangen is de portefeuille van Exor verspreid en relatief jong, en zal het dus tijd vergen voordat die investeringen aanzienlijke rendementen geven.

Bij gebrek aan een aanjager op de korte termijn verhoogden de analisten hun raming voor de korting op de boekwaarde van 28 naar 35 procent.

Het koersdoel ging licht omhoog van 99,00 naar 103,00 euro, maar het advies juist omlaag van Kopen naar Houden.

Het aandeel Exor daalde maandag 0,5 procent naar 89,12 euro.

Bron: ABM Financial News













…

Lees verder bij www.beursgorilla.nl