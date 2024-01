Degroof: Besi niet koopwaardig

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam is weer begonnen met het volgen van BE Semiconductor Industries met een Reduceren advies en een koersdoel van 108,00 euro.

“Besi is een schoonheid”, stelde analist Michael Roeg, maar de markt voor assemblage en verpakking waarin het bedrijf opereert, kwalificeerde de analist als een “beest”.

“Ondanks dat we een genereuze multiple van 20x EV/EBITDA toepassen en de verwachting van een zeer sterke winstgroei, kunnen we de huidige aandelenkoers niet rechtvaardigen”, aldus Roeg. Het aandeel Besi is sinds oktober hard gestegen. Daarom besloot Roeg het advies te verlagen van Houden naar Reduceren.

Bron: ABM Financial News