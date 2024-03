DEGIRO pensioen beleggen | DEGIRO pensioenrekening & meer

Leestijd: 5 minuten

Pensioen beleggen kan een goede manier zijn om een mooi vermogen op te bouwen voor tijdens je pensioen. Op de lange termijn zijn er goede rendementen mee te behalen. Jij werkt al hard genoeg voor je geld en het wordt tijd om je geld voor jou te laten werken.

DEGIRO is een online broker die jou een platform biedt waarop jij kan beleggen zoals jij dat wilt. In dit artikel gaan we in op pensioen beleggen, het openen van een DEGIRO pensioenrekening, hoe te beleggen voor pensioen en bespreken we DEGIRO tarieven. Lees snel verder om te kijken hoe jij kan beginnen met opbouwen van pensioen via DEGIRO.

DEGIRO als beleggingspartner ✅ Ongekend lage kosten

✅ Wereldwijd beleggen

✅ ETF’s, aandelen & meer

❌ Beleggen is nooit zonder risico, je kunt je inleg verliezen

Wat is DEGIRO?

DEGIRO is één van de meest toonaangevende brokers van Europa. Met hun ongekende lage tarieven, uitgebreide beleggingsmogelijkheden en veelbekroonde platform,…