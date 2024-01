‘Deflatie, opnieuw handelswapen van China?’

Schroders: Gaat China opnieuw deflatie – en handelsspanningen – exporteren?

De industriële productie van de Aziatische economieën heeft de afgelopen maanden de verwachtingen overtroffen. Ook de export uit de regio is aangetrokken. Daarmee wordt de ommekeer in de goederencyclus bevestigd. Voorlopende indicatoren blijven wijzen op een verdere verbetering van de Aziatische export tot medio 2024, stelt David Rees, econoom opkomende markten bij Schroders.

Afbeelding: China’s export ligt op koers om te versnellen tot medio 2024

Gegevens impliceren dat producenten moeten korten

Hoewel China’s export zich in de tweede helft van vorig jaar herstelde, zijn er tekenen dat bedrijven in sommige sectoren gedwongen zijn kortingen te geven om hun reservecapaciteit op te ruimen. De nominale exportgroei is bijvoorbeeld maar langzaam weer op gang gekomen, maar in termen van volume is de export snel gegroeid – volgens berekeningen van Schroders met 15-20% j-o-j in november.

Afbeelding: De…