Definitief: deze straf krijgt Willem Holleeder

De veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf van Willem Holleeder is definitief. De Hoge Raad heeft dinsdag bepaald dat het oordeel van het Amsterdamse gerechtshof juist is geweest en daardoor in stand kan blijven.

Liquidatiekoning

‘s Lands bekendste crimineel Holleeder (65), bekend van de Heineken-ontvoering, kreeg de straf als opdrachtgever van een reeks liquidaties, waarbij in totaal zes slachtoffers vielen. Hij legde zijn zaak in cassatie voor aan het hoogste rechtscollege.





Protest uit kamp Holleeder

In november adviseerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de veroordeling in stand te laten. Holleeders advocaten hadden onder meer geprotesteerd tegen het gebruik van in hun ogen onbetrouwbare getuigenverklaringen en tegen de afspraken van justitie met de kroongetuigen Peter la S. en Fred R. Holleeders zussen Astrid en Sonja hebben cruciale getuigenverklaringen afgelegd.

