Deelnemer Het Perfecte Plaatje schokt kijker met zeer pikante foto in de natuur: ‘Écht hoogtepunt’

Het Perfecte Plaatje haalt regelmatig het nieuws met intrigerende en soms zelfs gewaagde foto’s die door bekende kandidaten gemaakt worden. Deze week maakte één deelnemer het wel héél bont!

Niek Roozen maakt spannende foto tijdens Het Perfecte Plaatje

Het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje is in volle gang en Niek Roozen doet zijn uiterste best om de beste plaatjes van de week te schieten. De acteur was opzoek naar een mooie plek in de natuur om zijn shoot te houden. Tijdens deze zoektocht komt hij een groep paarden tegen. Hij besluit dat dit het ideale beeld is om te gebruiken voor zijn opdracht. Hij raakt meteen enthousiast over de wilde paarden en begint meteen met klikken. Niek verwacht natuurlijk dat het gewoon een lieflijke reeks natuurfoto’s gaat worden. Zo begon de shoot van Niek ook, tot dat de paarden dachten dat het leuk was om de boel even iets pikanter te maken. Twee paarden kregen ineens ‘zin’, en gaven Niek een exclusief en vrij spannend showtje….