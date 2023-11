Deel bestanden tussen Android en Windows

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Met Nearby Share kan je bestanden delen tussen Android en Windows. Voor dit proces hoef je enkel de Nearby Share-app op Windows te installeren. We gaan samen aan de slag.

Google bracht recent een concurrent voor Apples AirDrop uit: Nearby Share. Nieuw is het deelprotocol overigens niet; eerder was het al mogelijk om met Nearby Share (Dichtbij delen) bestanden te delen tussen Androidtelefoons. Nu volgt ook ondersteuning voor Windowscomputers. Net als met AirDrop kan je via die app eender welk bestand draadloos op de computer doen geraken. Draden komen daar bovendien niet aan te pas: de deelapplicatie gebruikt zowel bluetooth als wifi voor het delen van bestanden als foto’s en documenten.

Stap 1 / Nearby Share installeren