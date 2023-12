Dee beroemdheden gokken graag in casino’s

In de blitse wereld van beroemdheden, waar roem en fortuin vaak hand in hand gaan, zoeken sommige sterren opwinding en spanning buiten de rode loper.

Gokken, met zijn inherente risico’s en aantrekkingskracht, heeft zijn plaats gevonden tussen de geneugten van de rijken en beroemdheden.

Van pokertafels tot casino’s met hoge inzetten: een aantal beroemdheden hebben publiekelijk hun liefde voor de spanning van gokken omarmd.

Hieronder vind je hier een paar goede voorbeelden van!

Jennifer Tilly

Niet alleen een ervaren actrice, Jennifer Tilly is ook winnaar van een World Series of Poker-bracelet.

Bekend om haar rollen in films als ‘Bullets Over Broadway’ en de stem van Bonnie in ‘Toy Story 4’, heeft Tilly naam gemaakt in de pokerwereld.

Tot haar pokerprestaties behoort onder meer een overwinning in het 2005 World Series of Poker Ladies’ No-Limit Texas Hold’em-evenement.

Ben Affleck

Ben Affleck staat bekend…

